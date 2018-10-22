СКА — ЦСКА: КХЛ признала ошибку судей во время буллитной серии

СКА встречался с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Департамент судейства КХЛ разъясняет эпизод, произошедший в матче во время серии бросков, назначенной для определения победителя.

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска игрока СКА (Санкт-Петербург) Ярно Коскиранта (№4) главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано. На видео наглядно видно, что правая нога вратаря ЦСКА Ильи Сорокина (№90) полностью находится за линией ворот. Шайба отскакивает от ноги несколько раз, находясь за красной линией, следовательно шайба полностью пересекла линию ворот», — сказано в официальном сообщении.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.