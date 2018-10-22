Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

48 сейвов Уорда не спасли «Чикаго» от поражения «Тампе», у Кучерова 2 очка

48 сейвов Уорда не спасли «Чикаго» от поражения «Тампе», у Кучерова 2 очка
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 6:3 (1:1, 0:3, 2:2) в пользу гостей. «Молнии» одержали четвёртую победу в пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брейден Пойнт, записавший на свой счёт 3 (1+2) очка. Голкипер «Чикаго» Кэм Уорд отразил 48 бросков из 53.

В активе Никиты Кучерова гол и передача за 20 минут 58 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1» и три броска по воротам за 19 минут 42 секунды. Андрей Василевский провёл этот матч в запасе. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов окончил матч с показателем «-2».

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (0:1, 0:2, 2:0). В составе победителей дублями отметились Джонни Годро и Гарнет Хэтэуэй. Россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 6
1:1, 0:3, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Кучеров (Хедман) – 03:21 (5x5), 1:1 – Фортен (Рутта, Кит) – 11:40 (5x5), 1:2 – Чирелли (Пойнт, Макдона) – 24:22 (5x5), 1:3 – Гурд (Палат, Пойнт) – 32:07 (5x4), 1:4 – Пойнт (Кучеров) – 34:01 (5x5), 1:5 – Хедман (Миллер, Джирарди) – 49:40 (5x5), 2:5 – Кемпф (Рутта, Дэвидсон) – 55:17 (5x5), 3:5 – Шмальц (Кейн, Сибрук) – 56:12 (6x4), 3:6 – Кэллахан (Миллер) – 57:55 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 4
0:1, 0:2, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Годро (Монахан) – 17:00 (5x5), 0:2 – Хэтэуэй (Янковски) – 32:21 (5x5), 0:3 – Годро (Джордано) – 34:55 (5x5), 1:3 – Зибанеджад (Пионк, Цуккарелло) – 46:41 (5x4), 1:4 – Хэтэуэй – 58:07 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент