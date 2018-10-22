48 сейвов Уорда не спасли «Чикаго» от поражения «Тампе», у Кучерова 2 очка

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 6:3 (1:1, 0:3, 2:2) в пользу гостей. «Молнии» одержали четвёртую победу в пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Брейден Пойнт, записавший на свой счёт 3 (1+2) очка. Голкипер «Чикаго» Кэм Уорд отразил 48 бросков из 53.

В активе Никиты Кучерова гол и передача за 20 минут 58 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1» и три броска по воротам за 19 минут 42 секунды. Андрей Василевский провёл этот матч в запасе. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов окончил матч с показателем «-2».

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (0:1, 0:2, 2:0). В составе победителей дублями отметились Джонни Годро и Гарнет Хэтэуэй. Россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.