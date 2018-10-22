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«Баффало» одержал волевую победу над «Анахаймом»

«Баффало» одержал волевую победу над «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

А начиналось для «клинков» всё не так радужно – в первом периоде отличился Сэм Стил, затем Кифер Шервуд увеличил преимущество «уток». На 36-й минуте Кайл Окпосо одну шайбу отыграл, Джефф Скиннер сравнял счёт ещё до свистка на перерыв.

В начале третьего периода Расмус Ристолайнен точным броском в большинстве вывел гостей вперёд, а точку в матче поставил Патрик Берглунд, поразивший пустые ворота.

«Баффало» одержал пятую победу в сезоне, набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Анахайма» это второе подряд поражение, «утки» (11) – четвёртые на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 4
1:0, 1:2, 0:2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Стил (Монтур, Ракелль) – 16:42 (5x5), 2:0 – Шервуд (Комтуа, Монтур) – 33:32 (5x5), 2:1 – Окпосо (Райнхарт, Родригес) – 36:03 (5x4), 2:2 – Скиннер (Поменвиль, Айкел) – 37:31 (5x5), 2:3 – Ристолайнен (Окпосо, Райнхарт) – 43:57 (5x4), 2:4 – Берглунд (Гиргенсонс, Богосян) – 59:43 (en)
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