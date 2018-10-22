«Баффало» одержал волевую победу над «Анахаймом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Баффало Сэйбрз» одержал выездную победу над «Анахайм Дакс» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

А начиналось для «клинков» всё не так радужно – в первом периоде отличился Сэм Стил, затем Кифер Шервуд увеличил преимущество «уток». На 36-й минуте Кайл Окпосо одну шайбу отыграл, Джефф Скиннер сравнял счёт ещё до свистка на перерыв.

В начале третьего периода Расмус Ристолайнен точным броском в большинстве вывел гостей вперёд, а точку в матче поставил Патрик Берглунд, поразивший пустые ворота.

«Баффало» одержал пятую победу в сезоне, набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Анахайма» это второе подряд поражение, «утки» (11) – четвёртые на Западе.