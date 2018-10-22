«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6. Видеообзор матча

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 6:3 (1:1, 0:3, 2:2) в пользу гостей. «Молнии» одержали четвёртую победу в пяти матчах.



В активе Никиты Кучерова гол и передача за 20 минут 58 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1» и три броска по воротам за 19 минут 42 секунды. Андрей Василевский провёл этот матч в запасе. Нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов окончил матч с показателем «-2».



Помимо Кучерова, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Янни Гурд, Брейден Пойнт, Виктор Хедман и Райан Кэллахан. У хозяев результативными бросками отметились Александр Фортен, Давид Кемпф и Ник Шмальц.

Невероятная красота от Кучерова. «Тампа» установила новый рекорд НХЛ Вратарь «Чикаго» Уорд получил сверхнагрузку.