Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала трёх лучших хоккеистов очередного игрового дня. Сегодня в НХЛ было сыграно три матча, в которых приняли участие пять российских игроков.



Третьей звездой назван голкипер «Калгари Флэймз» Давид Риттих. Чешский вратарь отразил 44 броска из 45 и помог своей команде обыграть на выезде «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).



Второй звездой дня назван нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, который в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) забросил шайбу и отдал две результативные передачи. В этой игре один результативный бросок на свой счёт записал Никита Кучеров. Кроме того, россиянин отдал голевую передачу.



Первой звездой стал форвард «Калгари Флэймз» Джонни Годро. В матче с «Рейнджерс» (4:1) американский хоккеист отметился двумя заброшенными шайбами.

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