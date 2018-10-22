«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Калгари Флэймз» — 1:4. Видеообзор матча

«Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:1 (0:1, 0:2, 2:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



В составе победителей дублями отметились Джонни Годро и Гарнет Хэтэуэй. Россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников, представляющие клуб из Нью-Йорка, очков не набрали.



Канадская команда одержала третью победу в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, в свою очередь, «Рейнджерс» потерпели второе поражение подряд.



В настоящий момент «Калгари» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Нью-Йорк» находится на 15-й строчке на Востоке.

24 октября «Калгари» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» в этот же день примут «Флориду Пантерз».