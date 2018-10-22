«Анахайм» вывел из обращения игровой номер Пола Карии

«Анахайм» вывел из обращения 9-й номер бывшего капитана команды Пола Карии.



Торжественная церемония состоялась перед началом домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (2:4).



Кария, выбранный под 4-м номером на драфте-1993, защищал цвета «Анахайма» с 1994 по 2003 год. Он провёл семь сезонов в качестве капитана команды. На его счету 606 матчей и 639 (300+339) очков, набранных в свитере клуба из штата Калифорния.

Фото можно посмотреть на странице арены «Хонда-центр» в «Твиттере».

Ранее из обращения был выведен 8-й номер финского форварда Теэму Селянне, это произошло в 2015 году.



17 февраля 2019 года «Анахайм» проведёт церемонию, посвящённую поднятию свитера с 27-м номером защитника Скотта Нидермайера, который в 2007 году помог команде завоевать Кубок Стэнли. Мероприятие состоится перед игрой с «Вашингтон Кэпиталз».