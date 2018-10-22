Кария: не думаю, что заслуживаю признания в виде вывода из обращения номера

Экс-капитан «Анахайм Дакс» Пол Кария поделился эмоциями после того, как клуб вывел из обращения его игровой номер. Ранее подобной чести удостоился легендарный финский форвард Теэму Селянне.



«Я бы сказал, что осуществилась мечта, но на самом деле это превосходит мои самые смелые ожидания. Не думаю, что заслуживаю какого-то признания вообще, тем более такого масштаба. Я горжусь своей карьерой и своими достижениями, но случившееся сегодня выходит за рамки того, чего я заслужил как игрок», — цитирует Карию официальный сайт НХЛ.



Кария, выбранный под 4-м номером на драфте-1993, защищал цвета «Анахайма» с 1994 по 2003 год. Он провёл семь сезонов в качестве капитана команды. На его счету 606 матчей и 639 (300+339) очков, набранных в свитере клуба из штата Калифорния.

«Анахайм» вывел из обращения игровой номер Пола Карии