Анатолий Курилец покидает пост генерального директора минского «Динамо»

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец освободит свой пост завтра, 23 октября, информирует пресс-служба белорусского клуба.



Сообщается, что это произойдёт по личной инициативе функционера в связи с окончанием контракта. Курилец был назначен генеральным директором «зубров» осенью 2016 года.



«Наблюдательный совет благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! За эти годы им была выстроена чёткая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль. Желаем Анатолию Адамовичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности», — гласит заявление на официальном сайте минского клуба.



В настоящий момент «Динамо» располагается на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко оштрафован за удаление в игре с «Сибирью»