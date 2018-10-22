Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка подбирается к топ-5, Хартли и Немировски падают

Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (1). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

2 (2). Илья Воробьёв (СКА)

3 (3). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (4). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

5 (6). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

6 (7). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

7 (9). Андрей Скабелка («Барыс»)

8 (5). Боб Хартли («Авангард»)

9 (8). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)



10 (10). Йозеф Яндач («Металлург»)

11 (-). Алексей Жамнов («Спартак»)

12 (12). Александр Андриевский («Сибирь»)



13 (17). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

14 (11). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

15 (19). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

16 (18). Владимир Орсаг («Слован»)

17 (13). Владимир Крикунов («Динамо» М)

18 (15). Юсси Тапола («Куньлунь»)



19 (21). Валерий Белов («Витязь»)

20 (14). Дэвид Немировски («Торпедо»)

21 (22). Алексей Тертышный («Трактор»)

22 (20). Александр Гулявцев («Северсталь»)

23 (24). Николай Борщевский («Амур»)

24 (23). Сергей Светлов («Адмирал»)

25 (25). Горди Дуайер («Динамо» Минск).