В семье Сергея Мозякина родился пятый ребёнок

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал отцом в пятый раз.



По информации официального сайта уральского клуба, 20 октября у 37-летнего хоккеиста и его супруги Юлии родилась дочь, которую назвали Еленой.



«Администрация, игроки и тренеры команды мастеров «Металлург», болельщики магнитогорской ледовой дружины сердечно поздравляют Сергея и Юлию с этим замечательным событием. Пусть малышка растёт здоровой, счастливой и любимой! Поздравляем!» — гласит сообщение пресс-службы магнитогорской команды.



Это уже пятый ребёнок в семье Мозякина. Сергей и Юлия воспитывают дочерей Дашу, Машу и Яну, а также старшего сына — Андрея.



Мозякин отметил рождение дочери победной шайбой в гостевой игре с «Северсталью» (2:1 ОТ).

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