«Адмирал» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Адмирал» и «Нефтехимик» объявили стартовые составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск.



«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Козловский — Угльников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Мищенко — Антропов, Королёв — Коньков — Бутузов;

Кубат — Таратунин, Воронин — Полак — Говорка;

Кармашков, Феоктистов — Мерескин — Зайцев.



«Нефтехимик»:



Ежов (Макаров);

Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;

Огурцов — Волгин, Падакин — Нестрашил — Куликов;

Шарипзянов — Брынцев, Порядин — Якимов — Хайруллин;

Семёнов — Тимашов, Аркалов — Здунов — Шафигуллин.



«Адмирал» подходит к предстоящей игре с неприятной серией из девяти поражений.

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