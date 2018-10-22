«Адмирал» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Адмирал» и «Нефтехимик» объявили стартовые составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Козловский — Угльников, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Антропов, Королёв — Коньков — Бутузов;
Кубат — Таратунин, Воронин — Полак — Говорка;
Кармашков, Феоктистов — Мерескин — Зайцев.
«Нефтехимик»:
Ежов (Макаров);
Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен;
Огурцов — Волгин, Падакин — Нестрашил — Куликов;
Шарипзянов — Брынцев, Порядин — Якимов — Хайруллин;
Семёнов — Тимашов, Аркалов — Здунов — Шафигуллин.
«Адмирал» подходит к предстоящей игре с неприятной серией из девяти поражений.
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