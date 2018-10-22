Анисимов: ошибка с видеопросмотром в матче СКА — ЦСКА — человеческий фактор

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод, произошедший в матче СКА — ЦСКА во время серии бросков, назначенной для определения победителя.

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«Что касается работы бригады арбитров в поле, то было очень качественное и квалифицированное судейство на протяжении всего матча. Все решения арбитров на площадке были по делу, это очевидно. Что же касается эпизода с видеопросмотром во время серии штрафных бросков, то судьи в поле имеют к нему лишь частичное отношение. Данное решение принимает комната видеопросмотров в Москве, она является последней инстанцией. Судьи на площадке, если у них есть сомнения, должны воспользоваться связью, и в данной ситуации методически всё было сделано правильно.



Решение после просмотра принимает видеогол-судья и главный специалист КХЛ в комнате видеопросмотров. Мы сейчас делаем подробный анализ, чтобы было понимание того, как была допущена ошибка, чтобы в дальнейшем полностью исключить подобное. Технически видеокомната оснащена очень хорошо. Возможно, главный специалист не посмотрел телевизионную камеру, потому что по системе видеогол невозможно было определить пересекла ли шайба линию. А по повтору с камеры, который мы опубликовали, чётко видно, что шайба полностью пересекла линию ворот. Это был вопрос человеческого фактора и принятия решения, ничего более.



Это был центральный матч игрового дня, это дерби, которое показывал центральный канал, и судьи на площадке отработали очень здорово. А это решение смазало всё впечатление, осадок остался очень обидный. Тот, кто виноват, понесёт строгое дисциплинарное взыскание согласно своему контракту. Но это никак не касается судей в поле», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.