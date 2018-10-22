«Амур» и «Торпедо» назвали составы на матч «регулярки» КХЛ

Стали известны составы «Торпедо» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Хабаровске сегодня, 22 октября, и начнётся в 12:30 мск.
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Коларж – Кондратьев, Файзуллин, Пьянов – Зогорна;
Воробьёв – Корягин, Дедунов – Железков – Руденков;
Йордан – Атюшов, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков;
Александров, Кузнецов – Рассказов – Потехин, Попугаев.
«Торпедо»:
Галимов (Тихомиров);
Баранцев – Орлов, Паршин – Мили – Варнаков;
Хольм – Боди, Саболич – Сёмин – Кэлоф;
Волченков – Коробов, Жафяров – Ильн – Шенфельд;
Сергиенко, Веряев – Ураков – Шураков.
Подопечные Дэвида Немировски подходят к игре с хабаровчанами, проиграв шесть матчей подряд.
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А «Торпедо» прервёт серию поражений в Хабаровске.