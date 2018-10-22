«Амур» и «Торпедо» назвали составы на матч «регулярки» КХЛ

Стали известны составы «Торпедо» и «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Хабаровске сегодня, 22 октября, и начнётся в 12:30 мск.



«Амур»:



Аликин (Кашик);

Коларж – Кондратьев, Файзуллин, Пьянов – Зогорна;

Воробьёв – Корягин, Дедунов – Железков – Руденков;

Йордан – Атюшов, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков;

Александров, Кузнецов – Рассказов – Потехин, Попугаев.



«Торпедо»:



Галимов (Тихомиров);

Баранцев – Орлов, Паршин – Мили – Варнаков;

Хольм – Боди, Саболич – Сёмин – Кэлоф;

Волченков – Коробов, Жафяров – Ильн – Шенфельд;

Сергиенко, Веряев – Ураков – Шураков.



Подопечные Дэвида Немировски подходят к игре с хабаровчанами, проиграв шесть матчей подряд.

Интриги дня КХЛ: Омск не наберёт очков в Уфе, «Спартак» уступит «Динамо» А «Торпедо» прервёт серию поражений в Хабаровске.