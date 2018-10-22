Бурмистров: болельщики «Сибири» всегда хорошо поддерживают свою команду

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сибирью». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся в 15:30 мск.

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«Планы – выиграть матч, хочется, чтобы моё звено начало забивать, и я в том числе. Поэтому будем стараться. Когда я был здесь последний раз, всё нормально было. Но я лет пять не играл в Новосибирске. Нет, меньше, конечно, но давно не был. Думаю, на матче будет хорошая атмосфера, здесь болельщики всегда хорошо поддерживают своих.



У нас отличное настроение, перелёт прошёл довольно легко, не так долго, как думали. Посидели, поиграли в какие-то игры, вышли на тренировку – готовимся к матчу», — цитирует хоккеиста официальный сайт «Ак Барса».