Курилец: не знаю, почему «Динамо» Мн не увольняет Дуайера, я предлагал варианты

Экс генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о своём уходе из клуба. Ранее стало известно, что функционер покинет свой пост завтра, 22 октября.



«У меня закончился контракт, и я покинул клуб. А что может произойти, когда заканчивается контракт?



В связи с неудачными играми «Динамо» может показаться, что меня уволили? Нет, это не отставка. Это моё личное желание. Вынашивал я его давно. Почему не ушёл раньше? Пока ничего говорить не буду.



В чём причина, что Дуайера никак не могут уволить, несмотря на то что команда плохо играет? Не знаю. Я варианты предлагал, но назвать их не могу», — цитирует Курильца tribuna.com.



В настоящий момент минский клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Анатолий Курилец покидает пост генерального директора минского «Динамо»