Гуськов — о буллите Коскиранты: надо работать, чтобы не было таких моментов

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал момент с незасчитанным буллитом Ярно Коскиранты в матче СКА — ЦСКА (1:2 Б).

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«Каждая команда заслуживала минимум по очку, но победитель определился в серии буллитов. Всё получилось, как в хорошем триллере: развязка наступила в самом конце. Хотелось, чтобы таких матчей по сезону было как можно больше.



Момент с незасчитанным буллитом Ярно Коскиранты? В моей карьере были такие случаи, но здесь все вопросы к судейскому корпусу. У них есть регламент и видеокамеры, с которых всё должно быть отчётливо видно. Мы всё это наблюдаем, глядя на площадку или с тех ракурсов, которые у нас есть. Здесь надо всё отдавать на откуп судьям, а им нужно так работать, чтобы не было таких инцидентов и решения принимались сразу же. Судьи должны действовать согласно регламенту», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.