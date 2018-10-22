Манукян: «Авангард» проиграл два матча подряд, в Уфе нужна победа любой ценой

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Салаватом Юлаевым», который состоится в Уфе сегодня, 22 октября.



«Надо выйти с первых смен собранно, организованно, а также биться друг за друга от начала до конца матча. Нельзя расслабляться ни на секунду. Мы проиграли игру, даже две игры уже подряд, поэтому команде нужна победа любой ценой. Мы будем выходить и биться за наш город, за наш клуб, чтобы радовать своих болельщиков. Надо не опускать головы и продолжать работать. Я думаю, победы скоро придут», — сказал Манукян в интервью клубному телевидению.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Авангард», который начнётся в 17:00 мск.

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