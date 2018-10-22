«Сибирь» — «Ак Барс»: Галиев — в заявке гостей, Зарипов — вне состава

Стали известны составы «Сибири» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 15:30 мск.



В состав гостей вернулся форвард Станислав Галиев, пропустивший предыдущую игру с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов – Алексеев, Саюстов – Дугин – Пельтола;

Морозов – Демидов, Казаков – Комаров – Шаров;

Наумов – Пиганович, Яковлев – Романцев – Шашков;

Игнатович – Савченко, Пешехонов – Бодров – Ткаченко.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Юдин – Постма, Ландер – Секач – Азеведу;

Яруллин – Марков, Лукоянов – Малыхин – Потапов;

Батыршин – Абросимов, Ткачёв – Попов – Галиев;

Клинкхаммер – Бурмистров – Глухов, Кара.

Интриги дня КХЛ: Омск не наберёт очков в Уфе, «Спартак» уступит «Динамо» А «Торпедо» прервёт серию поражений в Хабаровске.