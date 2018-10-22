«Сибирь» — «Ак Барс»: Галиев — в заявке гостей, Зарипов — вне состава

Стали известны составы «Сибири» и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнётся в 15:30 мск.
В состав гостей вернулся форвард Станислав Галиев, пропустивший предыдущую игру с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Логинов – Алексеев, Саюстов – Дугин – Пельтола;
Морозов – Демидов, Казаков – Комаров – Шаров;
Наумов – Пиганович, Яковлев – Романцев – Шашков;
Игнатович – Савченко, Пешехонов – Бодров – Ткаченко.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Гарипов);
Юдин – Постма, Ландер – Секач – Азеведу;
Яруллин – Марков, Лукоянов – Малыхин – Потапов;
Батыршин – Абросимов, Ткачёв – Попов – Галиев;
Клинкхаммер – Бурмистров – Глухов, Кара.
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