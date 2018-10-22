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Заирбек Юсупов вернулся на пост президента «Адмирала»

Заирбек Юсупов вернулся на пост президента «Адмирала»
Хоккей / КХЛ

Директор владивостокского морского торгового порта Заирбек Юсупов вернулся на пост президента «Адмирала», сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

Исполняющий обязанности губернатора края Олег Кожемяко договорился о возвращении функционера во время рабочей встречи. Юсупов трудился на посту президента дальневосточного клуба с зимы 2017 по апрель 2018 года.

«Вы навели порядок, привлекли опытных специалистов для решения проблем команды и клубной арены. Но весной этого года были вынуждены переехать в Москву, оставив свой пост. Сегодня мы предлагаем вам снова стать президентом «Адмирала». Главная задача – навести порядок в финансовой сфере клуба», – сказал Кожемяко.

«Адмирал», обыграв «Нефтехимик» (4:1), ушёл с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции.

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