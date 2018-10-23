Справится ли «Локомотив» с «Металлургом» и другой матч дня

Сегодня, 23 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча регулярного чемпионата.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



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— «Локомотив» — «Металлург» Мг;

— «Северсталь» — «Трактор».

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«Локомотив» в предыдущем матче уступил в Ярославле «Автомобилисту» (1:2 ОТ), а «Магнитка» сломила сопротивление череповецкой «Северстали» (2:1 ОТ), победную шайбу в составе уральцев оформил 37-летний нападающий Сергей Мозякин.