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Справится ли «Локомотив» с «Металлургом» и другой матч дня

Справится ли «Локомотив» с «Металлургом» и другой матч дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 23 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Локомотив» — «Металлург» Мг;
— «Северсталь» — «Трактор».

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

«Локомотив» в предыдущем матче уступил в Ярославле «Автомобилисту» (1:2 ОТ), а «Магнитка» сломила сопротивление череповецкой «Северстали» (2:1 ОТ), победную шайбу в составе уральцев оформил 37-летний нападающий Сергей Мозякин.

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