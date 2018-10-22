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«Салават Юлаев» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» — «Авангард»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 22 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Федотов);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
Семёнов – Сергеев, Ткачёв – Основин – Кугрышев;
Коледов – Терещенко, Гиматов – Хохряков – Фёдоров;
Шэн – Елизаров, Жарков – Кадейкин – Солодухин.

«Авангард»:

Бобков (Мурыгин);
Медведев – Франсон, Широков – Деарнэ – Петров;
Емелин – Покка, Верстиг – Зернов – Манукян;
Мартынов – Чудинов, Михеев – Семёнов – Кошелев;
Пережогин – Фисенко – Тальбо, Галимов, Заседа.

«Авангард» приехал в Уфу, потерпев поражения в двух предыдущих встречах.

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