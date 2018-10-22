«Салават Юлаев» — «Авангард»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 22 октября, начало – в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

Семёнов – Сергеев, Ткачёв – Основин – Кугрышев;

Коледов – Терещенко, Гиматов – Хохряков – Фёдоров;

Шэн – Елизаров, Жарков – Кадейкин – Солодухин.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев – Франсон, Широков – Деарнэ – Петров;

Емелин – Покка, Верстиг – Зернов – Манукян;

Мартынов – Чудинов, Михеев – Семёнов – Кошелев;

Пережогин – Фисенко – Тальбо, Галимов, Заседа.

«Авангард» приехал в Уфу, потерпев поражения в двух предыдущих встречах.