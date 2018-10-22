«Нью-Джерси» вызвал защитника Егора Яковлева из фарм-клуба

«Нью-Джерси Дэвилз» вызвал защитника Егора Яковлева из клуба АХЛ «Бингемптон Дэвилз», сообщает пресс-служба команды НХЛ.



Россиянин, принимавший участие в тренировочном лагере «Нью-Джерси», был отправлен в АХЛ в конце сентября. «Дьяволы» отправили в список травмированных защитника Стивена Сантини, у которого диагностирован перелом челюсти по итогам игры с «Филадельфией Флайерз» (2:5).



Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и питерский СКА. В сезоне-2017/18 он провёл 35 матчей в «регулярке» в составе клуба из Северной столицы и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+18» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету Яковлева одна результативная передача в семи проведённых играх.



По окончании сезона защитник, ставший в феврале 2018 года олимпийским чемпионом в составе сборной России, подписал соглашение с «Нью-Джерси».

«Нью-Джерси» отправил защитника Егора Яковлева в АХЛ