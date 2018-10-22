Константин Горовиков пополнил тренерский штаб питерского «Динамо»

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Горовиков вошёл в тренерский штаб питерского «Динамо», представляющего Высшую хоккейную лигу. Об этом сообщает официальный сайт команды.



Горовиков защищал цвета СКА (1994-1999, 2004-2005, 2007-2010). Последние семь лет игровой карьеры Горовиков провёл в московском «Динамо», с которым выиграл два Кубка Гагарина с 2012 и 2013 годах. Также Константин выступал за «Салават Юлаев», «Северсталь» и «Авангард».



41-летний уроженец Новосибирска выиграл золотые медали чемпионата мира в 2008 и 2009 годах.



Кроме того, в тренерском штабе питерского «Динамо» произошло ещё одно изменение: договор с тренером Андреем Банадой расторгнут по обоюдному согласию сторон.

