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Константин Горовиков пополнил тренерский штаб питерского «Динамо»

Константин Горовиков пополнил тренерский штаб питерского «Динамо»
Хоккей / ВХЛ

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Горовиков вошёл в тренерский штаб питерского «Динамо», представляющего Высшую хоккейную лигу. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Горовиков защищал цвета СКА (1994-1999, 2004-2005, 2007-2010). Последние семь лет игровой карьеры Горовиков провёл в московском «Динамо», с которым выиграл два Кубка Гагарина с 2012 и 2013 годах. Также Константин выступал за «Салават Юлаев», «Северсталь» и «Авангард».

41-летний уроженец Новосибирска выиграл золотые медали чемпионата мира в 2008 и 2009 годах.

Кроме того, в тренерском штабе питерского «Динамо» произошло ещё одно изменение: договор с тренером Андреем Банадой расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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