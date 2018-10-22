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«Салават» — «Авангард»: судьи сначала засчитали, а потом отменили гол Основина

«Салават» — «Авангард»: судьи сначала засчитали, а потом отменили гол Основина
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» произошёл необычный момент.

Нападающий команды хозяев Вячеслав Основин забросил шайбу в ворота Игоря Бобкова, после чего судьи просмотрели момент на предмет игры рукой. Арбитры не увидели нарушения и засчитали шайбу после просмотра, но главный тренер «Авангарда» Боб Хартли взял запрос на помеху вратарю — судьи после долгого совещания отменили гол.

В матче продолжается первый период, счёт во встрече пока не открыт. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры в Башкортостане.

Посмотреть видео момента можно также в официальном «твиттере» КХЛ

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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