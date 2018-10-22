Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Сибирь» уступила дома «Ак Барсу», у Подъяпольского — шат-аут

«Сибирь» уступила дома «Ак Барсу», у Подъяпольского — шат-аут
Хоккей / КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение во встрече с казанским «Ак Барсом», игра завершилась со счётом 0:1. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли пять из шести последних матчей.

Встреча продолжалась без заброшенных шайб до 49-й минуты, когда точный бросок нападающего Роба Клинкхаммера вывел вперёд команду гостей. Больше голов в матче забито не было. Отыграл на ноль голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский, отразивший 34 броска по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 1
0:0, 0:0, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Клинкхаммер (Постма, Секач) – 48:28 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами игры в Новосибирске также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент