«Сибирь» уступила дома «Ак Барсу», у Подъяпольского — шат-аут

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение во встрече с казанским «Ак Барсом», игра завершилась со счётом 0:1. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли пять из шести последних матчей.



Встреча продолжалась без заброшенных шайб до 49-й минуты, когда точный бросок нападающего Роба Клинкхаммера вывел вперёд команду гостей. Больше голов в матче забито не было. Отыграл на ноль голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский, отразивший 34 броска по своим воротам.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами игры в Новосибирске также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19