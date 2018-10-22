«Северсталь» отправила в список отказов Владимира Малевича

Череповецкая «Северсталь» отправила в список отказов защитника Владимира Малевича, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team.



В нынешнем сезоне Малевич принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив один гол при показателе полезности "-4".



33-летний защитник в сезоне-2017/18 выступал за клуб «Арлан». Малевич сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата и заработал 16 (2+14) очков при показателе полезности «+19» и 42 минутах штрафа. В плей-офф Владимир сыграл 19 встреч и набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+7» и 8 минутах штрафного времени.



Также Малевич выступал за ряд клубов КХЛ, среди которых «Нефтехимик», «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сочи», «Югра» и «Амур».