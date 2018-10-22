Хоккеисты ЦСКА Толчинский и Светлаков играют за «Звезду» в ВХЛ

Хоккеисты системы московского ЦСКА Сергей Толчинский и Андрей Светлаков выступают за фарм-клуб «Звезда» в Высшей хоккейной лиге. Игроки заявлены в первое звено команды вместе с Павлом Карнауховым на встречу с петербургским «Динамо».



23-летний Толчинский в текущем регулярном чемпионате принял участие в 14 играх за основную команду ЦСКА, сумев записать на свой счёт четыре (2+2) очка при показателе полезности "+1" и шести минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 минут за игру.



22-летний Светлаков сыграл за основную команду «армейцев» в 14 матчах, отметившись двумя (1+1) баллами при показателе полезности "+3" и 15 минутах штрафа. Среднее игровое время форварда — 13 минут за матч.