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Клинкхаммер: у «Сибири» хорошая команда, а Тейлор сыграл просто потрясающе

Клинкхаммер: у «Сибири» хорошая команда, а Тейлор сыграл просто потрясающе
Хоккей / КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (1:0).

«Очень непростой и энергичный матч получился. Дэнни Тейлор сыграл просто потрясающе, против такого вратаря очень непросто играть. Мы реализовали большинство в концовке, но вся игра была равной. «Сибирь» прилично давила, а в начале третьего периода мы остались втроём. Наша спецбригада меньшинства и голкипер проделали отличную работу. Это именно то, что необходимо в выездном матче. В Новосибирске всегда очень приятно играть, очень шумные болельщики, хороший лёд. У «Сибири» хорошая молодая команда, «Ак Барсу» пришлось очень непросто», — сказал Клинкхаммер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

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