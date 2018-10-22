Клинкхаммер: у «Сибири» хорошая команда, а Тейлор сыграл просто потрясающе

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (1:0).



«Очень непростой и энергичный матч получился. Дэнни Тейлор сыграл просто потрясающе, против такого вратаря очень непросто играть. Мы реализовали большинство в концовке, но вся игра была равной. «Сибирь» прилично давила, а в начале третьего периода мы остались втроём. Наша спецбригада меньшинства и голкипер проделали отличную работу. Это именно то, что необходимо в выездном матче. В Новосибирске всегда очень приятно играть, очень шумные болельщики, хороший лёд. У «Сибири» хорошая молодая команда, «Ак Барсу» пришлось очень непросто», — сказал Клинкхаммер в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Замятину.

«Сибирь» уступила дома «Ак Барсу», у Подъяпольского — шат-аут