«Авангард» одолел «Салават» в овертайме, у Бобкова — «сухарь»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от «Авангарда», встреча завершилась в овертайме со счётом 0:1. «Ястребы» выиграли только второй матч из семи последних в чемпионате.



Зрители не увидели заброшенных шайб ни в одном из трёх периодов основного времени матча. В овертайме победу подопечным Боба Хартли принёс точный бросок защитника Евгения Медведева. Сухой матч провёл голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 23 броска в створ своих ворот.

Посмотреть видео заброшенной шайбы и опасные моменты встречи «Салават Юлаев» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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