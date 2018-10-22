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«Авангард» одолел «Салават» в овертайме, у Бобкова — «сухарь»

«Авангард» одолел «Салават» в овертайме, у Бобкова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от «Авангарда», встреча завершилась в овертайме со счётом 0:1. «Ястребы» выиграли только второй матч из семи последних в чемпионате.

Зрители не увидели заброшенных шайб ни в одном из трёх периодов основного времени матча. В овертайме победу подопечным Боба Хартли принёс точный бросок защитника Евгения Медведева. Сухой матч провёл голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 23 броска в створ своих ворот.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Авангард
Омск
0:1 – Медведев (Михеев) – 62:46 (3x3)

Посмотреть видео заброшенной шайбы и опасные моменты встречи «Салават Юлаев» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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