Стали известны три звезды недели в НХЛ

Стали известны три лучших хоккеиста прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге.



Третьей звездой признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, одержавший победы в двух сыгранных матчах при коэффициенте надёжности 1,00 и проценте отражённых бросков 95,6%.



Второй звездой стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив 6 (2+4) очков в трёх сыгранных матчах. Молодой форвард стал первым игроком в истории лиги, принявшим участие в девяти первых голах своей команды в сезоне.



Первой звездой дня признан форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског, набравший за неделю больше всех остальных игроков НХЛ — семь (6+1) очков, в том числе оформив свой третий хет-трик в карьере.