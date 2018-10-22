Кадейкин — о популярности в соцсетях: лучше пойду тренироваться

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (0:1 ОТ).



«Упорная игра была, старались поменьше ошибок допустить в своей зоне. На самом деле это не удалось, возникало очень много моментов. В принципе и сами могли забить. Игра могла как угодно закончиться, видимо мы не наиграли на победу. Моя игра в большинстве? У нас в команде у каждого своя роль. Тренеры видят, что я могу быть полезен. И в меньшинстве до этого играл, я бы не стал зацикливаться на этом.



Не довлеет ли популярность в соцсетях благодаря голам? Да никак в принципе, от вас это узнаю. Лучше пойду тренироваться, готовиться к следующей игре.



Как состояние команды? Подготовка у нас не меняется независимо от того, кто у нас в соперниках. Физически и ментально готовы одинаково. Состояние нормальное, ни лучше, ни хуже, чем у других команд. У всех команд сейчас такие сложные стыковые серии, состояние нормальное» — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

Судьи засчитали гол «Салавата», а затем отменили. Разве такое возможно? Оказывается, да.