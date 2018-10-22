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«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу в дерби с «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:2.

В концовке первого периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Микка Койвисто и Никита Филатов. Во второй 20-минутке гости сумели вырваться вперёд благодаря голу Владимира Брюквина. На старте третьего периода счёт вновь стал равным: Александр Хохлачёв реализовал численное преимущество «Спартака». Позже Андрей Кутейкин броском из средней зоны вывел «Спартак» вперёд, а Каспарс Даугавиньш установил окончательный счёт — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 2
1:1, 0:1, 3:0
Динамо М
Москва
0:1 – Койвисто (Вишневский, Шипачёв) – 16:03 (5x5), 1:1 – Филатов (Калинин, Карсумс) – 18:37 (5x4), 1:2 – Брюквин (Никулин, Бочаров) – 36:08 (5x4), 2:2 – Хохлачёв (Карсумс, Филатов) – 41:17 (5x4), 3:2 – Кутейкин (Григорьев, Лисин) – 54:15 (5x5), 4:2 – Даугавиньш (Лещенко) – 56:14 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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