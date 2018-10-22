«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу в дерби с «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:2.



В концовке первого периода соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами точных бросков стали Микка Койвисто и Никита Филатов. Во второй 20-минутке гости сумели вырваться вперёд благодаря голу Владимира Брюквина. На старте третьего периода счёт вновь стал равным: Александр Хохлачёв реализовал численное преимущество «Спартака». Позже Андрей Кутейкин броском из средней зоны вывел «Спартак» вперёд, а Каспарс Даугавиньш установил окончательный счёт — 4:2.

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