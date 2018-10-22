«Сочи» одолел «Слован» на домашнем льду

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке взял верх над братиславским «Слованом», игра закончилась со счётом 4:2.



Счёт был открыт уже на третьей минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий «орлов» Чад Ро. Подопечные Сергея Зубова сумели быстро отыграться и выйти вперёд: точными бросками отметились Эрик О`Делл и Денис Мосалёв. В третьем периоде О`Делл оформил дубль, увеличив отрыв черноморского клуба. В концовке «Слован» сумел отыграть один гол усилиями Марио Лунтера, но точку поставила шайба Станислава Бочарова — 4:2.

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