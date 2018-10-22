Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» – «Жирона»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Сочи» одолел «Слован» на домашнем льду

«Сочи» одолел «Слован» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке взял верх над братиславским «Слованом», игра закончилась со счётом 4:2.

Счёт был открыт уже на третьей минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий «орлов» Чад Ро. Подопечные Сергея Зубова сумели быстро отыграться и выйти вперёд: точными бросками отметились Эрик О`Делл и Денис Мосалёв. В третьем периоде О`Делл оформил дубль, увеличив отрыв черноморского клуба. В концовке «Слован» сумел отыграть один гол усилиями Марио Лунтера, но точку поставила шайба Станислава Бочарова — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
4 : 2
2:1, 0:0, 2:1
Слован
Братислава
0:1 – Ро (Шварны, Чипчура) – 02:39 (5x5), 1:1 – О'Делл (Архипов) – 06:57 (5x5), 2:1 – Мосалёв (Александров, Капустин) – 07:56 (5x5), 3:1 – О'Делл (Йокипакка, Росен) – 41:07 (5x4), 3:2 – Лунтер (Ржепик) – 59:20 (6x4), 4:2 – Бочаров (Полунин) – 59:47 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент