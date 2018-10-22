Крикунов: Кагарлицкий и Шипачёв могут играть шагом, а Тарасов — нет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:4).



«Мы сегодня старались, хотели выиграть, имея за спиной семь поражений подряд от «Спартака». Ребята бились, боролись. Вроде бы и игра складывалась так, что можно было зацепиться за результат. К сожалению, удаление и вот этот гол издалека повлияли на то, что в конце совсем остановились. Коротка кольчужка, не хватило у нас силёнок до конца.



Никулин проиграл бой Григорьеву по ударам? Я не боксёрский судья, чтобы удары считать. Никулин живой, здоровый. Играл нормально дальше.



Макаров в первом звене, а Тарасов в четвёртом? В принципе, первое звено неплохо выглядело, но забивать надо Макарову. Он три момента имел, с полутора метров надо попадать, такие передачи необходимо использовать. А Тарасова поменяли, потому что он уже подстроился под Шипачёва и Кагарлицкого и тоже стал шагом ходить. Только они могут так играть, а он — нет. Ему бегать надо.



Будем ли дальше менять партнёров для Шипачёва и Кагарлицкого? Посмотрим, поживём-увидим. Это и есть работа тренера. Сейчас у нас ребята выходят из лазарета, ещё двое добавятся, поэтому будет немного легче», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.