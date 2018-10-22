Кутейкин — о голе из центральной зоны: стараюсь, чтобы шайба ударялась о лёд

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин прокомментировал гол из средней зоны в игре с московским «Динамо» (4:2).



«Нет никакого секрета. Бросил – попал. Старался бросить, чтобы шайба ударилась о лёд. Сейчас мы с «Динамо» по разные стороны. Когда бросаешь и шайба подскакивает, то вратарю всегда неудобно. Бросал по воротам, это не связано со слабыми сторонами Бочарова. Когда под блин бросаешь, то вратарю в таких ситуациях всегда будет неудобно. Ловушкой ему играть проще.



Почему таких бросков делаю не так много? Не всегда дают. Кто-то подкатывается, ещё что-то. Не знаю, случайность это или закономерность, но я стараюсь. На тренировках мы стараемся больше разыгрывать шайбу, а здесь стараюсь бросать, вратари тоже устают. Конечно, дополнительный настрой на «Динамо» был, чего лукавить. Выиграли, хорошая игра была, особенно понравился третий период», — передаёт слова Кутейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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