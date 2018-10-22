Е. Медведев: оковы с «Авангарда» ещё не упали, результативность хромает

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги выигранной встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ).

«Оковы с нас не упали ещё! За три игры — три гола, это очень мало. Хромает у нас результативность. Надо работать и как-то исправлять эту ситуацию, потому что тяжело так играть. Сами видите: упорная борьба, нервы.



Сложный график „Авангарда“? Я уверен, что у нас никто не позволяет себе лишнего и все ребята готовятся к играм ответственно. Нужно восстановиться и готовиться к следующим играм, к домашней серии. Все в одинаковых условиях, поэтому нет смысла делать кому-то скидку.



Мой гол? Партнёры создали для меня убойную позицию. Выехал да бросил — ничего сверхъестественного не было», — цитирует игрока официальный сайт клуба.