Передача Зыкова помогла «Каролине» победить «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:3), таким образом проиграв седьмой раз в восьми последних встречах.

Защитник гостей Джастин Фолк открыл счёт в концовке стартового периода, реализовав большинство. На 29-й минуте «ураганам» вновь принесла успех игра «5 на 4» — Майкл Ферланд увеличил преимущество своей команды, а первым ассистентом выступил российский нападающий Валентин Зыков, набравший второе очко в сезоне. На 53-й минуте хозяева сократили счёт, а точку в матче поставил Джордан Мартинук, поразив пустые ворота «Детройта».

На счету Зыкова также показатель полезности «-1» и три броска в створ ворот за 11 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников дважды бросил в створ, заработал две минуты штрафа и сыграл 12.49.