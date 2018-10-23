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Передача Зыкова помогла «Каролине» победить «Детройт»

Передача Зыкова помогла «Каролине» победить «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:3), таким образом проиграв седьмой раз в восьми последних встречах.

Защитник гостей Джастин Фолк открыл счёт в концовке стартового периода, реализовав большинство. На 29-й минуте «ураганам» вновь принесла успех игра «5 на 4» — Майкл Ферланд увеличил преимущество своей команды, а первым ассистентом выступил российский нападающий Валентин Зыков, набравший второе очко в сезоне. На 53-й минуте хозяева сократили счёт, а точку в матче поставил Джордан Мартинук, поразив пустые ворота «Детройта».

На счету Зыкова также показатель полезности «-1» и три броска в створ ворот за 11 минут и 25 секунд, проведённых на льду. Второй номер драфта-2018 Андрей Свечников дважды бросил в створ, заработал две минуты штрафа и сыграл 12.49.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2018, вторник. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Фолк (Уильямс) – 18:25 (5x4), 0:2 – Ферланд (Зыков, Ахо) – 28:05 (5x4), 1:2 – Атанасиу (Ванек, Нильсен) – 52:02 (5x5), 1:3 – Мартинук (Славин) – 59:16 (en)
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