Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» волевую победу над «Сент-Луисом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег» Джетс» дома взял верх в овертайме над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

Уже к 11-й минуте «блюзмены» обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Райана О’Райлли и Колтона Парэйко, но Марк Шайфли затем сократил разрыв до минимума. Во втором периоде Винс Данн увеличил преимущество гостей.

В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Бена Шьяро и всё того же Шайфли. В очередной раз «Сент-Луис» вышел вперёд, отличился Давид Перрон, «Джетс» отыгрались, сняв вратаря, – шайбу забросил Брайан Литтл. В овертайме победу хозяевам принёс Джейкоб Труба.

Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд, за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Иван Барбашёв сыграл 8.10, на его счету показатель полезности «-1».