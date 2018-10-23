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Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» волевую победу над «Сент-Луисом»

Дубль Шайфли принёс «Виннипегу» волевую победу над «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег» Джетс» дома взял верх в овертайме над «Сент-Луис Блюз» — 5:4.

Уже к 11-й минуте «блюзмены» обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Райана О’Райлли и Колтона Парэйко, но Марк Шайфли затем сократил разрыв до минимума. Во втором периоде Винс Данн увеличил преимущество гостей.

В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Бена Шьяро и всё того же Шайфли. В очередной раз «Сент-Луис» вышел вперёд, отличился Давид Перрон, «Джетс» отыгрались, сняв вратаря, – шайбу забросил Брайан Литтл. В овертайме победу хозяевам принёс Джейкоб Труба.

Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд, за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Иван Барбашёв сыграл 8.10, на его счету показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2018, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 4
1:2, 0:1, 3:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – О'Райлли (Перрон, Данн) – 00:47 (5x5), 0:2 – Парэйко – 10:57 (5x5), 1:2 – Шайфли – 12:07 (5x4), 1:3 – Данн (Марун, О'Райлли) – 29:30 (5x4), 2:3 – Шьяро – 41:00 (5x5), 3:3 – Шайфли (Шьяро) – 43:56 (5x5), 3:4 – Перрон (Сэнфорд, О'Райлли) – 45:11 (5x5), 4:4 – Литтл (Бафлин, Уилер) – 58:20 (6x5), 5:4 – Труба (Коннор, Шайфли) – 62:54 (3x3)
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