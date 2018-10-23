«Ванкувер» — «Вашингтон»: Кузнецов и Овечкин забросили по шайбе

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» — действующих обладателей Кубка Стэнли.

Российский нападающий гостей Евгений Кузнецов забросил пятую шайбу в сезоне, отличившись в большинстве (закончился второй период, 1:3). Ассистентами выступили Джон Карлсон и Александр Овечкин. Впоследствии Александр забил и сам, для него это седьмой гол в регулярном чемпионате.

Посмотреть видео заброшенных шайб можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Кузнецов продлил результативную серию до четырёх матчей. В прошлых трёх играх он забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи. Это 13-е результативное действие Евгения в сезоне (5+8). Овечкин набрал 11 очков (7+4).

Ранее шайба Кузнецова в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» вошла в топ-10 голов второй недели регулярного чемпионата НХЛ и заняла пятое место.