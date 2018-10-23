Четыре очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Счёт на третьей минуте открыл защитник гостей Джон Карлсон. В середине второго игрового отрезка Трой Стечер восстановил равновесие, но вскоре в большинстве отличился Евгений Кузнецов, одним из ассистентов выступил Александр Овечкин. В начале третьего игрового отрезка Свен Берчи сократил разрыв, а затем Овечкин оформил дубль, выйдя на чистое девятое место в истории лиги по голам в большинстве (233 шайбы). Точку в матче поставил Ти Джей Оши, поразивший пустые ворота с передачи Овечкина.

Посмотреть видео результативных действий Овечкина можно на официальном сайте НХЛ.

У Александра в итоге четыре очка, семь бросков в створ, показатель полезности «+2» за 17 минут и 5 секунд, проведённых на льду. В активе Кузнецова гол, четыре броска в створ за 14.56. На счету Дмитрия Орлова 21.18 и показатель полезности «+1».

Николай Голдобин сыграл 17 минут и 41 секунду, дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1».