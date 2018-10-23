«Филадельфия» — «Колорадо» — 1:4. Видеообзор матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» дома уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Счёт уже на четвёртой минуте встречи открыл нападающий гостей Микко Рантанен. В середине второго периода Мэттью Ньето увеличил преимущество «лавин», а на старте третьего игрового отрезка Габриэль Ландеског сделал счёт разгромным. «Филадельфия» усилиями Нолана Патрика одну шайбу отыграла, а точку в матче поставил всё тот же Рантанен, поразивший в концовке встречи пустые ворота.



Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 бросков из 38. На счету Никиты Задорова три броска в створ и показатель полезности «+2» за 18 минут и 17 секунд, проведённых на льду.



Защитник «лётчиков» Иван Проворов сыграл 28.45 (самый высокий результат в команде), но заработал показатель полезности «-3».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.