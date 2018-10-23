Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём достиг отметки в 600 передач в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную выездную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 5:2.

Шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём отметился ассистентским хет-триком. Благодаря трём результативным передачам 30-летний нападающий достиг отметки в 600 передач за карьеру в НХЛ. Уроженец Евле провёл 823 матчей, в которых забросил 211 шайб и сделал 601 результативную передачу при показателе полезности «+123». Бекстрём стал первым игроком в НХЛ с драфта 2006 года, кому покорилось это достижение.

Видео юбилейной передачи также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.