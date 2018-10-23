Андрей Свечников не набрал очков в 5 матчах подряд, показатель полезности «-5»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Каролине Харрикейнз» (1:3), таким образом проиграв седьмой раз в восьми последних встречах.

Второй номер драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников снова завершил матч без набранных очков. Сухая серия 18-летнего нападающего длится уже пять матчей, в которых его общая полезность составила «-5».



В игре с «Ред Уингз» Свечников провёл на льду 12 минут 49 секунд (0.52 – в большинстве) и отметился двумя бросками по воротам и одним силовым приёмом. Также заработал малый штраф. В 9 матчах на счету Свечникова 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1».



Отметим, что «Харрикейнз» ещё могут вернуть россиянина в юниорскую лигу без активации первого года контракта новичка, которая произойдёт после 10-го матча.