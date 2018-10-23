Пашков: закрадываются сомнения в готовности Хартли эффективно работать в России

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблемах «Авангарда» в последних матчах.

«Ещё в начале сезона говорил, что спад Омска неизбежен. Его гарантировали стрессовый переезд в Балашиху плюс сомнительная «предсезонка», которую мы видим и в минском «Динамо», и в «Авангарде». Вообще, не раз говорил, что слабость североамериканских тренеров именно в их летней работе. Ведь подготовка к сезону в Северной Америке кардинально отличается от нашей. При этом сравнивать Хартли с тем же Дуайером пока рановато. У тренера «Авангарда» большой опыт самостоятельной работы как в НХЛ, так и в Европе. Этот опыт должен помочь Омску преодолеть спад.

Когда на очередной пресс-конференции он начинает гордиться количеством бросков по воротам соперника, закрадываются сомнения в его готовности эффективно работать именно в нашем чемпионате. Пуляя по воротам со всех дистанций, в российском хоккее ты ничего себе не гарантируешь, у нас всё сложнее. Надеюсь, Хартли помогут это понять», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.