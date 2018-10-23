О'Райлли: моя задача — доставить шайбу туда, куда хочет Тарасенко

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли рассказал о взаимодействии с партнёром по звену Владимиром Тарасенко.

«Поиск взаимопонимания с Тарасенко? Это постоянный процесс. Мы всё больше и больше привыкаем друг к другу. В последних нескольких матчах мы играли очень хорошо и имели множество моментов. С ним очень легко играть, это очень опасный игрок. Соперники всегда уделяют ему много внимания и можно понять почему. Если у него оказывается шайба, то в большинстве случаев оказывается в воротах. Так что играть с ним очень легко. Я чувствую, что мы потихоньку с каждым матчем становимся лучше и лучше. Каждый раз, когда выходим на лёд, мы всё лучше чувствуем друг друга.

Это комплекс разных вещей. Моя задача — доставить шайбу туда, куда он хочет. Чтобы он бросил в касание, надо отдать шайбу в нужное место, чтобы у него была возможность нанести идеальный бросок. Или я могу хотеть доставлять шайбу туда, где он создаёт пустое пространство. В общем, разные детали, которые происходят во время матча. Тренировки этому могут немного помочь, но намного эффективнее игровые ситуации, когда ты видишь партнёра и вносишь определенные поправки. Всегда есть над чем поработать», — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.