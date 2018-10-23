Бекстрём — о 600 передачах: это значит, что я уже давно играю в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) прокомментировал тот факт, что он достиг отметки в 600 результативных передач за карьеру в НХЛ.

«Самое важное – мы победили. 600 передач — значит, что я уже давно играю в этой лиге. Приятно покорить это достижение, но я не собираюсь останавливаться, буду продолжать», — сказал Бекстрём.

Шведский форвард «Вашингтона» отметился ассистентским хет-триком. Благодаря трём результативным передачам 30-летний нападающий достиг отметки в 600 передач за карьеру в НХЛ. Уроженец Евле провёл 823 матчей, в которых забросил 211 шайб и сделал 601 результативную передачу при показателе полезности «+123». Бекстрём стал первым игроком в НХЛ с драфта 2006 года, кому покорилось это достижение.