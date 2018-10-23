Аллен — о чёрной полосе: сейчас «Сент-Луису» просто страшно проигрывать

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Блюзмены» потерпели четыре поражения в последних пяти матчах и находятся вне зоны плей-офф.

«Наверное, нам сейчас просто страшно проигрывать. Мы знаем, что находимся внизу турнирной таблицы, что каждое очко имеет важное значение. И в третьем периоде мы играли именно так, как будто боялись проиграть», – цитирует Аллена официальный сайт НХЛ.



Российский нападающий Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут и 11 секунд (из которых почти пять минут пришлись на игру в большинстве), за которые дважды бросил в створ и заработал показатель полезности «-1». Безголевая серия Тарасенко достигла шести матчей. А всего в этом сезоне он забивал лишь в одной игре, когда оформил дубль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 6 октября.