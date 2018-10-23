Савилов — о работе Дуайера в «Динамо»: терпеть такое безобразие никто не хочет

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов анонсировал скорую отставку Горди Дуайера с поста главного тренера минского «Динамо».

«По поводу «Динамо». Там смена руководства. Это один из шагов, который предпринят, может, позже… Или своевременно. Это шаг к более чёткому представлению для нас, как «Динамо» будет двигаться дальше. Предвосхищая вопрос о смене тренерского штаба… Это уже проговаривается. Терпеть дальше такое безобразие, мягко говоря, никто не хочет. Вопрос, впрочем, в другом. Сможем ли мы сделать динамические изменения, которые проведут к успеху? Хотелось бы видеть стабилизацию обстановки, а не неконтролируемое падение», — цитирует Савилова «Прессбол».

В настоящий момент минский клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции.