О`Райлли: НХЛ хороша, «Сент-Луису» очень трудно играть

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли рассказал, почему является одним из лучших игроков НХЛ на вбрасываниях и о старте чемпионата.



«У меня жёсткая клюшка. Другие ребята используют более гибкие клюшки, что помогает им при бросках. Однако мне это даёт преимущество, потому что на вбрасываниях моя клюшка сильнее, за счёт чего я чаще получаю отскоки в свою пользу. Также важно иметь хороших крайних форвардов, которым надо давать понять, в какую сторону отскочит шайба, если я её потеряю. Порой они включаются в борьбу и выигрывают для тебя вбрасывание. Также надо хорошо держать клюшку и крепко держать корпус. Но что приносит пользу мне, может не работать для других. Все разные. Кто-то чисто выигрывает шайбу за счёт координации. Кто-то вроде меня делает ставку на жёсткую клюшку. Кто-то действует плотно и выигрывает за счёт этого. У вбрасывания много разных элементов. Каждый вырабатывает уникальную технику.



Проблемы „Сент-Луиса“ на старте? Нам становится всё более комфортно друг с другом. Лига очень хороша, поэтому когда соперник чувствует себя хорошо, играть очень трудно. По ходу матчей всегда случаются взлеты и падения. Но суть в том, что надо переживать падения и использовать взлёты как можно лучше. По ходу сезона мы будем играть более стабильно и сможем лучше управляться с этими горками», — цитирует игрока официальный сайт лиги.